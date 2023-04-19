Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Etimesgut'ta esnafı ve taksi durağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etimesgut'ta esnafı ve taksi durağını ziyaret etti.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Etimesgut ilçesi ziyaretine TOGG'u kullanarak gitti.

Oktay, esnafı ve İstasyon Caddesi'ndeki bir taksi durağını ziyaret etti, taksicilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra durak telsizinden taksicilere ve yolculara seslenen Oktay, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar, hayırlı yolculuklar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Yolcularımıza da aynı şekilde, hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum. Şimdi Etimesgut'tayız bugün. Etimesgut'taki vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, hasbihal ediyoruz, kucaklaşıyoruz. Şimdi de taksi durağından sizleri arıyoruz. İnşallah hayırlı bir yolculuk olur, her şey gönlünüzce olur inşallah. İyi yolculuklar, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdiden de bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar olsun hepinize. Hayırlı işler, kazançlar."

Oktay, Etimesgut Belediyesini de ziyaret ederek ilçeye ilişkin bilgi aldı.