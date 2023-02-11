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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Deniz Baykal için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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