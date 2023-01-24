Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan trafik kazasında şehit olan 2 asker için başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş Muammer Ay ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ağrı Doğubeyazıt'ta askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Muammer Ay ve Ali Arslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Politika