Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak Bestler Dereler bölgesinde hain teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika