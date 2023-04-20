Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan Bayramımızın ülkemiz için milletimiz için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan Bayramımızın ülkemiz için milletimiz için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, ramazan ayının tamamlanmasıyla birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve kucaklaşmanın, hoşgörünün ve barışın sembolü bir bayrama daha ulaşıldığını kaydetti.

Ramazan Bayramı'nı kutlayan, bayramın Türkiye, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını dileyen Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bayrama buruk giren depremzedelerimizin de bu vesileyle özellikle bayramlarını tebrik ediyor, felaketin ilk günlerinden itibaren olduğu gibi bayramda ve bayramdan sonra da yanlarında olacağımızı bilmelerini isterim. İnşallah bu bayram yüreklere su serper, küslükleri ve husumetleri sona erdirir, hasretleri dindirir, gönül köprüleri inşa eder. İnşallah bayram anaların, babaların, çocukların yüzlerinin gülmesine, ülkemizdeki her bir yuvanın şenlenmesine vesile olur. Bayramlar, dargınlıkları, küslükleri sona erdirmek, sevincimizi, mutluluğumuzu çoğaltabilmek için bizlere bahşedilmiş bir fırsattır. Komşusu açken tok yatmayan bir medeniyetin mensupları olarak, bu bayramı apartmanımızdaki, mahallemizdeki komşularımızla yakınlaşmak, hediyeleşmek için vesile kılacağımıza inancım tamdır. Aynı şekilde bu vatanın bizlere emaneti sayılan şehitlerimizin yadigarlarını, kahraman gazilerimizi ve yetimlerimizi sevindirmeyi de ihmal etmeyelim. Yardımlaşmak, dayanışmak, infak etmek millet olarak bizleri ayakta tutan insani hasletlerdir. Bu aziz millet bu kadim değerleri yaşatmakta direttiği için her daim diri kalmıştır.

Sevgili vatandaşlarım, Bu bayram, umarız ki kardeşlik iklimimizin, dayanışma ruhumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin de tazelenmesine, güçlenmesine vesile olur. İnanıyorum ki millet olarak kenetlenebilirsek, doğru kadrolarla doğru kararlar ve doğru adımlarla Türkiye'yi bugünkünden çok daha parlak yarınlara taşırız."

Oktay, mesajında, çatışma yerine uzlaşmanın, ihtilaf yerine ittifak noktalarının altını çizmek, Türkiye'yi hak ettiği seviyelere ulaştırmak ve Türk milletinin hayallerini birer birer gerçeğe dönüştürmek için çabaladıklarını belirterek, "Devlet milletine, millet de devletine güvendikçe, huzur ve istikrarımızı pekiştirdikçe, Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Ramazan Bayramımızın ülkemiz için milletimiz için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.