Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Malatya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.