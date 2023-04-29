Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin şanlı zaferlerinden Kut'ül Amare'nin 107. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.