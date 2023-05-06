Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

fuat oktay Antakya Allah Hatay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title