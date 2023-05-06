Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Antakya'nın Topboğazı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika