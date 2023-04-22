Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.
Oktay, Yenikent'teki bir pastane önünde kalabalığı görünce aniden aracını durdurdu. Kalabalığın isteği üzerine Kaan ve Rabia çiftinin bu mutlu gününde nişan yüzüklerini taktı, mutluluklarına ortak oldu.
Genç çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Oktay, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023