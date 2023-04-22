Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.

Oktay, Yenikent'teki bir pastane önünde kalabalığı görünce aniden aracını durdurdu. Kalabalığın isteği üzerine Kaan ve Rabia çiftinin bu mutlu gününde nişan yüzüklerini taktı, mutluluklarına ortak oldu.

Genç çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Oktay, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.