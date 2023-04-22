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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan genç çifte nişan sürprizi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretinde bulunduğu Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram ziyaretinde bulunduğu Sincan'da genç bir çifte sürpriz yaptı, nişan yüzüklerini taktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yenikent'teki bir pastane önünde kalabalığı görünce aniden aracını durdurdu. Kalabalığın isteği üzerine Kaan ve Rabia çiftinin bu mutlu gününde nişan yüzüklerini taktı, mutluluklarına ortak oldu. Genç çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Oktay, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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