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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, 'Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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