Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo'un karikatürüne tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı karikatüre tepki göstererek, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Charlie Hebdo'un karikatürüne tepki gösterdi. Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü kisvesi altında Charlie Hebdo'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türk milletinin iradesini hedef almasını şiddetle kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs'ta elde ettiği başarının kimleri, nerede, nasıl rahatsız ettiğini milletimiz de, biz de görüyoruz. Bu zihniyete gereken cevabı aziz milletimiz 28 Mayıs'ta bir kez daha net bir şekilde verecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA