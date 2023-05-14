Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit anneleri başta olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit anneleri başta olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sevgidir, fedakarlıktır, merhamettir… Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anne duası üzerimizden eksik olmasın." ifadelerini kullandı.