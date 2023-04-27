Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda büyük bir adım attıklarını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ni gerçekleştirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda attığımız bu büyük adım, Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.