Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AK Parti binasına saldırıya kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adana'da AK Parti binasına silahlı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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