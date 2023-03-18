Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kahramanlardan miras kalan Türkiye'yi en yükseğe taşımak için tüm güçleriyle çalıştıklarını, vatanı ve milleti oluşturan tüm değerlere sımsıkı sarıldıklarını belirtti.

Çanakkale'nin hürriyetinden vazgeçmeyen Türkiye'nin destanı olduğunu vurgulayan Oktay, "Şehitler tepesi de Çanakkale Zaferi'nden 15 Temmuz'a tarihin akışını değiştiren, geri dönmeyi hiç düşünmeyen kahramanlarımızla doludur. Dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla birliğimiz, beraberliğimiz, şerefli tarihimiz ve aziz milletimizden aldığımız güçle vatanımızı her türlü tehdide karşı ilelebet korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve bayrak için can veren tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.

Paylaşımda, Şair Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" şiirini içeren Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.