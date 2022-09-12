Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Politika Kaynak: AA / Harun Kutbe Politika Haberler

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