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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 12 Eylül darbesinin 42. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet iradesini hiçe sayan, demokrasi tarihimizin kapkara lekesi 12 Eylül darbesinin 42. yıl dönümünde tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Darbelere ve darbecilere asla geçit vermeyecek, milli iradeye sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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