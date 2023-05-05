Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Öyle bir değişim, dönüşüm gerçekleştiriyoruz ki şu anda, şöyle bir 20-30 yıl ileriye gidip de bugünlere baktığınızı düşünün; enerjide yaptığı hamlelerle, yüzde yüz dışa bağımlı olan bir ülkeden enerji üssü olmayı konuşan bir ülke." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Öyle bir değişim, dönüşüm gerçekleştiriyoruz ki şu anda, şöyle bir 20-30 yıl ileriye gidip de bugünlere baktığınızı düşünün; enerjide yaptığı hamlelerle, yüzde yüz dışa bağımlı olan bir ülkeden enerji üssü olmayı konuşan bir ülke." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, muhalefetin herhangi bir dönüşümü ve değişimi sağlamasının mümkün olmadığını, yapabileceği tek değişimin geriye dönük olacağını belirterek, "Biz değişimi zaten gerçekleştiriyoruz. Öyle bir değişim, dönüşüm gerçekleştiriyoruz ki şu anda, şöyle bir 20-30 yıl ileriye gidip de bugünlere baktığınızı düşünün; enerjide yaptığı hamlelerle, yüzde yüz dışa bağımlı olan bir ülkeden enerji üssü olmayı konuşan bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'nin gösterdiği tüm gelişimlerin, gençler için çok ciddi bir gelecek anlamı taşıdığını vurgulayan Oktay, "Bu, dışarıya gitmek demek değil, kendi ülkesinde yenilik, inovasyon, gelişme ve dış politikada bağımsızlık demek." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, Ukrayna-Rusya krizinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin her iki taraf ile konuşup barışa katkı sağlayabildiğine ve ekonomi alanında olumlu hamleler yapabildiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Türkiye bu savaşın bir parçası olabilirdi. Yani bırakın siz ekonomide iyiye gitmeyi, çok daha farklı senaryoları konuşan bir Türkiye olacaktı. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir şey vardı hatırlarsanız, 'Savaşmayacağız' diye üzerine basa basa bütün dünyaya ilan etti ve biz bu seçimde de milletimize çıkıp bunu ifade edeceğiz. Yani 'Bizi bu savaşın bir parçası yapamayacaksınız. Biz, barışın taraftarı olacağız ve bölgede barışı tesis etmek için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Dolayısıyla bu barışın hakim olması ile alakalı her türlü gayretimizi sarf edeceğiz' dedik. İşte bütün dünyanın bildiği gibi, Tahıl Anlaşması ve dünyanın kıtlıktan kurtulduğu, bir açlıktan kurtulduğu bir 2022-2023. Diğer tarafta çok farklı alanlarda da daha kötüye gitmesini engelleyici bir denge politikası... Yani oradaki nükleer tesisler ile alakalı risklerin önlenmesi de dahil. Karadeniz'den geçen gemiler ve bu trafiğin düzenlenmesi boyutunda aldığınızda, birdenbire Türkiye bu çatışmanın parçası olabilirdi. Öyle bir denge ile götürdük ki ve Montrö'nün tüm taraflarına, tüm açıklığı ile ifade edip öyle bir uygulama yaptı ki Türkiye, aslında savaşın değil barışın parçası oldu."

"7'li, 8'li koalisyonla Türkiye'ye istikrar gelemeyecek"

Mali disiplindeki çalışmalara, taviz vermeden devam edeceklerini belirten Oktay, enflasyonu aşağıya çekecek tedbirleri 14 Mayıs'tan sonra çok daha ciddi şekilde alacaklarını ve kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyledi.

Oktay, çalışanların, esnafın ve çiftçinin, enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak her türlü ücret artışını ve destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatarak, temmuz ayında enflasyon ve refah payının maaşlara yansıtılacağını kaydetti.

Ekonomideki istikrarın ancak güvenle sağlanacağını ve seçimi ilk turda bitirerek yola güvenle devam etmek istediklerini vurgulayan Oktay, "7'li, 8'li koalisyonla Türkiye'ye istikrarın gelemeyeceğini" dile getirdi.

Oktay, Gabar Dağı'nda günde 100 bin varil petrolün çıkarılacağını, Şırnak'ın, artık kalkınmanın, gelişmenin ve değişimin şehri olduğunu belirterek, "Bu yüz bin ile de bitmeyecek. Bunun devamı gelecek. Birçok bölgelerde çok ciddi pozitif geri bildirimler alıyoruz. Dolayısıyla bu dediğim öngörü gelecek 10-20 yıla kadar ki bizim hedefimiz, enerjide bağımsız olmak. Savunma sanayisinde nasıl ki yüzde 15-20'lerden yüzde 80'e geldik. Enerjide de aynı şeyi yapacağız. Bu Türkiye'ye bambaşka bir şey sağlayacak." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin birçok sektörde elde edeceği bağımsızlıklar ile dışarıya giden paranın içeride kalacağını ve bunun da vatandaşa yansıyacağını kaydeden Oktay, "Bunun önünü kesmek isteyenler bizim muhalefettekiler değil aslında. Muhalefettekilerin talimat aldıkları, onları masaya oturtan ağababalarının arzu ettikleri şeyler. Bunların da onların talimatlarını uygulamaktan başka çareleri yok." görüşünü paylaştı.

"Aynı zihniyet, aynı şekilde devam ediyor"

Geçmişte, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinin gelişiminin engellendiğini, buna bağlı olarak Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve terörle mücadelede büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Oktay, muhalefetin, savunma sanayisi konusunda tarihten ders almadığını ifade etti.

Oktay, "Bu da şunu gösteriyor. Aynı zihniyet, aynı şekilde devam ediyor. Vesayet odaklarını oluşturuyorlar. Mandacı, müstemleke ve talimat alan bir zihniyetle kendi ülkesinin, milletinin çıkarları doğrultusunda değil de başkalarının çıkarları doğrultusunda karar verdikleri ve verecekleri için bunların zaten bizim savunma sanayini bir adım öte götürme şansları yok. Böyle bir hedefleri, böyle bir idealleri olamaz. Yeni sundukları projeler, planlar, programlarda mevcutların önünü keserken, 'Önünü kesiyorum' diyemeyeceği için başka tür projeleri getiriyormuş gibi aslında mevcut gelişmenin önünü kesmektir bu." dedi.

Savunma sanayisinde elde edilen teknolojiyi sivil alana transfer etmek için çalışmaların yapıldığını aktaran Oktay, sağlık alanında yakalanan gelişmelerle, bunun bir örneğinin verildiğini anlattı.

Oktay, savunma sanayisi alanındaki gelişmelerin, yeni bir konsepti beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, havada başlayan insansız araçların karada çok ciddi şekilde ilerleme gösterdiğini, denizde devam ettiğini ve bunun insansız yeni bir savunma konseptini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Son üç ayda tamamlanan ve hayata geçirilen projelerin, her bir sektörün önünü açacak, dünya ölçeğinde projeler olduğunu belirten Oktay, "İnşallah 14 Mayıs'ta hayırlı bir sonuçla, 'Durmak yok yola devam' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)