Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Yozgat'ta kıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı namazını Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'nde eda etti.

Namaz sonrası cami cemaatiyle bayramlaşan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ta baba ocağında bayram namazını kıldığını belirterek, Türkiye'nin ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Huzur içinde, afetlerden, kazalardan uzak bir bayram dileyen Oktay, "Ben öncelikle de bize bu huzuru sağlayan şehitlerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Onların sayesinde biz bugün böyle huzurlu bir bayram geçiriyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına da sabırlar niyaz ediyorum. Gazilerimiz, onlar bizim baş tacımız, hepsine acil şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Oktay, sınırlarda nöbet tutan, sınır ötesinde mücadele veren, içeride ve yurt dışında mücadele halinde olan güvenlik güçlerinin ve tüm görev başında olan çalışanların bayramını kutladı.

Gönül coğrafyası ve İslam aleminin bayramını da tebrik eden Oktay, "Bu gönül coğrafyamızda kalpler zaten bir atıyor, beraber atıyor, dayanışma içinde atıyor. Kurban Bayramı, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın devamına vesile olur. Ben hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum. Hacılarımız bugün inşallah Arafat'tan inmeye başladılar ve hac farizalarını da yerine getirmiş oldular, hepsinin hac farizalarını Cenabı Hak nezdinde kabul olmasını diliyorum. Gitmeyenlere de inşallah nasip olur." diye konuştu.

Oktay, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma vesilesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler de zaten yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı ekonomik anlamdaki sıkıntıların farkında olduğumuz için özellikle bayram öncesi tüm vatandaşlarımızı ve özellikle dar gelirlilerimizi rahatlatma adına ciddi tedbirler aldık ve hamdolsun onların ödemelerinin tamamı bayram öncesi yapıldı. İnşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçirmelerine vesile olur. Yozgat, yine tarım bölgesi olması hasebiyle tarım teşvik ödemeleri ve tarım ödemeleri de hamdolsun bayramdan önce gerçekleştirildi. İnşallah bereketli, güzel bir yıl geçirmemize vesile olur. İnşallah çok daha güzel bir gelecek için dua ediyoruz. Tekraren herkesin bayramı mübarek olsun."

Oktay, daha sonra Yozgat Şehitliği'ni ziyaret ederek dua okudu.