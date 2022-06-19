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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Babalar Günü'nü kutladı

AA - Mümin Altaş - Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Babalar Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Babalar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Babalar Günü'nü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bizleri yaşama hazırlayan, varlıklarıyla arkamızdaki en büyük güç olan, hayattaki rol modelimiz babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Politika

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