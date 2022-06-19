Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Babalar Günü'nü kutladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Babalar Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Babalar Günü'nü kutladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bizleri yaşama hazırlayan, varlıklarıyla arkamızdaki en büyük güç olan, hayattaki rol modelimiz babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi. AA / Mümin Altaş - Politika Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Babalar Günü'nü kutladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.