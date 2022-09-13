Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesinde, Ermenistan ile çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefon görüşmesinde, Ermenistan ile çatışmaların yeniden başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Oktay, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü.

Görüşmede Asadov'a "Değerli kardeşim" şeklinde hitap eden Oktay, yaşanan çatışmalar nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Biz Türkiye olarak sürekli yanınızdayız. Beraberiz, biriz. Her zaman dayanışma içerisindeyiz. Ben, Cumhurbaşkanımızın da bu vesileyle tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim." dedi.

Asadov da Türkiye'nin sergilediği dayanışma ve verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

fuat oktay Azerbaycan Ermenistan Türkiye Politika Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title