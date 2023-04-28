Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara metrosunda vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara metrosunda vatandaşlarla konuştu, OSTİM'de esnafı ziyaret etti.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Yenimahalle ilçesindeki Akköprü metro istasyonundan ulaşım kartını kart okuma cihazına okutarak OSTİM istikametine giden trene bindi.

Yolcularla sohbet eden Oktay, bir gence "Türkiye Yüzyılı'nı gençlerle sizlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Bir süre ayakta yolculuk yapan Oktay, daha sonra gitar çalan Ahmet Maden isimli gencin şarkılarını dinledi.

Oktay, OSTİM metro istasyonunda trenden indi, istasyon civarındaki esnafı ziyaret etti. Oktay, bir seyyar tatlıcıdan gazetecilere ve vatandaşlara tatlı ikram etti.

Bölge esnafının baktığı ve "Sarı" ismini verdikleri sokak köpeğini seven Oktay, araçlarından kendisine selam veren vatandaşlara karşılık verdi.

Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçen Oktay, Alınteri Bulvarı'ndaki esnafı da ziyaret etti.

Bir hırdavat dükkanında çalışan, çok iyi mantı yaptığını söyleyen Kayserili Emine Avcı'nın davetine karşılık yeniden ziyaret sözü veren Oktay, bir başka iş yerinde ise çalışanlarla menemen yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunu soran vatandaşlara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi olduğunu, sadece bir gün istirahat ettiğini ve kendisini sevenlerden güç ve enerji aldığını söyledi.