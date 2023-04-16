Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara'da gençlerle sahur yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ak Parti Ankara 3'üncü bölge 1. sıra milletvekili adayı Fuat Oktay, Ankara'daki Yakacık Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ankara'da gençlerle sahur yaptı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ak Parti Ankara 3'üncü bölge 1. sıra milletvekili adayı Fuat Oktay, Ankara'daki Yakacık Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından gençlerle sahur yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yenimahalle'ye bağlı Yakacık Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Oktay, hayata geçmesi planlanan projeleri anlattı. Ardından Ak Parti Yenimahalle Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması Sahur Programı'na" katıldı. Yenimahalle İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gençlerin sorularını cevaplayan Oktay, gençlerle ilgili projeleri anlattı. Yoğun ilgiye maruz kalan Oktay, gençlerle sahur yaptıktan sonra salondan ayrıldı.