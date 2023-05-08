Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Nallıhan mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hizmet götürürken hiç kimsenin siyasi görüşüne, dinine, mezhebine ve etnik yapısına bakmadıklarını belirterek, "Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz ve 85 milyonu aynı görürüz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hizmet götürürken hiç kimsenin siyasi görüşüne, dinine, mezhebine ve etnik yapısına bakmadıklarını belirterek, "Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz ve 85 milyonu aynı görürüz." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, partisinin Nallıhan mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dönemde "durmak yok yola devam" diyeceklerini, bunun işaretini Ankara ve İstanbul mitinglerinde verdiklerini söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca kendisine karşı oynanan hiçbir oyuna müsaade etmediğini ve bugün de müsaade etmeyeceğini belirten Oktay, "Büyük olmak demek büyük düşünebilmektir, vizyon sahibi olabilmek demektir. Kılıçdaroğlu ve avenesi kim, dünyayı görmek kim? Burunlarının ucunu görmekten acizler bunlar." diye konuştu.

Oktay, ABD ve Avrupa Birliği'nin PYD'ye terör örgütü demediği için muhalefetin de diyemediğini ifade ederek, "Be gafil. Zaten onları terör örgütü olarak kullanan, maşa olarak kullanan ve zaten güneyde terör koridoru, devleti oluşturmak isteyen yapılar onlar. Sizlerin ağababalarınız onlar, göremiyor musunuz bunu? Bu kadar mı zavallılaştınız, bu kadar mı aferine muhtaçsınız? İşte Recep Tayyip Erdoğan farkı bu." şeklinde konuştu.

Önceki Nallıhan ziyaretinde gelen talepleri değerlendirdiklerini, çözüm ürettiklerini dile getiren Oktay, Nallıhan'dan geçecek Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattına ilişkin, "Hızlı trenle ilgili en kısa sürede proje çalışmaları tamamlanacak ve inşaat faaliyetleri de başlar. Nasıl ki diğer yüksek hızlı trenle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bununla ilgili çalışmalarımızı da bir an önce tamamlayacağız. AK Parti söz verdiyse yapar, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar." ifadelerini kullandı.

Oktay, ev kadınlarının emekliliğine ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmaların Karadeniz'de bulunan ve çıkarılan doğal gaz ile karşılanacağını kaydederek, "Bu doğal gaz, bir ay ücretsiz, bir yıl da mutfak sıcak su olarak ücretsiz. Sizde faydalanacaksanız bundan, Kılıçdaroğlu unutur biraz tembel. Faturasını ödemez, elektriğini kestirir bizi suçlar. Kılıçdaroğlu'na buradan müjde. Onun evindeki doğal gaz da yanındakilerin doğal gazı da bedava. Biz hizmet götürürken hiç kimsenin siyasi görüşüne, dinine, mezhebine ve etnik yapısına bakmayız. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü severiz ve 85 milyonu aynı görürüz." diye konuştu.