Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Keçiören mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu kadro Türkiye Yüzyılını inşa ederek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ileriye yüremeye devam edecek." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, AK Parti Keçiören Seçim İrtibat Merkezi açılışına katıldı.

Açılış öncesinde düzenlenen mitingde konuşan Oktay, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine yönelik yabancı basında yer alan haberleri eleştirerek, "Niye 'Erdoğan gitsin' diyorlar? Dün hiçbir şey yapamazsınız dedikleri ve vermedikleri her şeyi Erdoğan liderliğindeki gençlerimiz yapmaya başladı diye korkmaya başladılar da onun için 'Erdoğan gitsin' diyorlar. 'Dış politikada ben ne diyorsam yaparsan sana demokrat deriz, yapmazsan diktatör deriz. Senin ne dediğin umurumda değil' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Oktay, sahadaki coşkuyu sandıklara taşıyacaklarını belirterek, "Birileri rahatsız olmaya başladı Ankara'nın dimdik durmasından. 'Recep Tayyip Erdoğan gitmeli' diyorlar. Siz kimsiniz ki iradeye ipotek koyma hadsizliğini gösteriyorsunuz? Bunlar bu cesareti içerideki tuttukları maşalardan alıyorlar, Kılıçdaroğlu'ndan söz aldılar çünkü; 'Sana söz ne isterseniz yapacağım' dedi. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına müsaade etmiyor. 'Hayır' diyor." şeklinde konuştu.

Muhalefetin değişimden bahsettiğini ancak gelişim ve ilerlemeden uzak olduğunu söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Değişim, ileriye gitmek dediğiniz şey, şu an dünyada hiç kimsenin yapamadığını başarmak mıdır? Yoksa yapılanlara burun bükmek midir? Kim değişimin lideri? Recep Tayyip Erdoğan mıdır, yoksa köhnemiş zihniyetin ve köhnemiş yönetim sistemleriyle bizi hep geriye götürmeye çalışan Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu kim, ileriye gitmek kim. 7,8 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla adam ülke yönetecekmiş. Böyle bir şey mümkün mü? 'Yedili, sekizli koalisyon çok iyi olur Türkiye için' diyorlar. Keçiörenli kardeşim, 70'lerin koalisyonunu hatırlamıyor mu? Milletvekilliği pazarlıklarını hatırlamıyor mu? 90'ları hatırlamıyor mu? Bu nasıl iyi oluyor? Israrla 'Geriye gideceğiz' diyorlar. Biz ne diyoruz? Bu kadro Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ileriye yürümeye devam edecek."