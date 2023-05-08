Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'AK Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz.'

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, " Ak Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Oktay, muhalefetin eleştirilerine yönelik, "Karadeniz'de bulduğumuz gazı kabullenemiyor bunlar. 1 ay tüm giderler ücretsiz, 1 yıl da sıcak su ücretsiz. Siz de faydalanacaksınız bundan. Kılıçdaroğlu unutur; biraz tembel, faturasını ödemez. Elektrik kestirir, bizi suçlar. Kılıçdaroğlu'na buradan müjde. Onun evindeki doğal gaz da yanındakilerin doğal gazı da bedava. Biz hizmet götürürken etnik yapıya bakmayız. 85 milyonu aynı görürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması yaptığını hatırlatan Oktay, Nallıhan'dan gelen taleplerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Hızlı tren proje çalışmaları en kısa sürece tamamlanacak. AK Parti, Cumhur ittifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.