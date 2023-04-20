Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Çukurova ilçe binasına yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığımıza düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birlik ve beraberliğimize yönelik yapılan bu saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Çukurova Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.