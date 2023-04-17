Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 30. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletinin gönlüne taht kuran kıymetli hizmetleri ve verdiği demokrasi mücadelesiyle her daim hayır ve özlemle yad edilecek bir lider olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 30. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.