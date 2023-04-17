Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 30. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 30. yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletinin gönlüne taht kuran kıymetli hizmetleri ve verdiği demokrasi mücadelesiyle her daim hayır ve özlemle yad edilecek bir lider olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 30. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title