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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 103. kuruluş yıl dönümü ve istikbalimizin teminatı evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.???

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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