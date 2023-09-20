Cumhurbaşkanı Yardımcısı İzmir'e geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'e bir dizi programa katılmak amacıyla geldi. İlk olarak Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Yılmaz, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programı İZTO'da düzenlenecek İş Dünyası Buluşması toplantısıyla devam edecek.

1) CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ İZMİR'DE

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak amacıyla İzmir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İzmir programı kapsamında ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Protokolde AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Vali Elban arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Valilik ziyaretinin ardından Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti teşkilatı ile buluşma, basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın programı İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenecek İş Dünyası Buluşması toplantısıyla devam edecek.