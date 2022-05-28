Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Zonguldak'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak'a geldi.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Zonguldak Havalimanı'a geldi. Burada protokol tarafından karşılanan Oktay, AK Parti Milletvekilleri, Vali Mustafa Tutulmaz, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Fuat Oktay, doğalgaz işletim tesisleri inşaatı ve Endüstri Bölgesi'ni helikopterle havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte liman inşaatındaki ziyaretleri sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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