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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

AA - Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.

AA / Mümin Altaş - Politika

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