Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki şiddetini kınadıklarını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.