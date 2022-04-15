Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki şiddetini kınadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki şiddetini kınadıklarını belirtti.

Oktay, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Oktay, "İsrail'in mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesini ve çeşitli şehirlerde 7 masum sivilin yaşamını yitirmesine yol açan şiddeti kınıyoruz. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

fuat oktay, Mescit, İsrail, Aksa, Politika, Haberler

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