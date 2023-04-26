Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT Hattı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın, Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzanacağını bildirdi.

Oktay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Tören alanındakilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Oktay, "Biliyorum, hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da gönlünde Sivaslıların ayrı yeri var. Cumhurbaşkanımız gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşk ile, sevda ile çalışır." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için, bugün küçük bir ara vermesi gerektiğini belirtti.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattını bugün resmen hizmete açtıklarını, Ankara'dan Sivas'a trenle geldiklerini söyleyen Oktay, hattın gidiş ve dönüşünden Mayıs ayı sonuna kadar her hangi bir ücret alınmayacağını kaydetti.

Oktay, 405 kilometrelik bu hat sayesinde, Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a 6 saatte gidilebileceğine işaret ederek, "Bu hat, Sivas'ta bitmeyecek. Buradan Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzanacak. Sivas, işte bu büyük raylı sistem devriminin tam merkezinde yer alan bir şehrimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ın belediye başkanlığını ve milletvekilliğini de yapmış birilerinin, "Sivas'ın hızlı trene ihtiyacı olmadığını, hatta bu yatırımın şehre zarar vereceğini" iddia ettiğini belirterek, "İşte hızlı tren hattımızı açtık. Bakalım Sivas'a fayda mı sağlayacak, zarar mı verecek, hep birlikte göreceğiz. Onların gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp da Sivas'a ihanet edenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sivas'a son gelişinde, milli yük vagonlarının üretildiği Sivas'taki demiryolu makinaları fabrikasını büyüteceklerinin sözünü verdiğini anımsatan Oktay, şimdi bir adım daha attıklarını, demiryolu araçlarının en önemli parçalarından Boji Üretim Fabrikası'nı Sivas'ta hizmete açacaklarını kaydetti.

Milli Mücadelenin sembol şehri Sivas'a son 21 yılda 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Oktay, Sivas'ı, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, eğitimiyle, sağlığıyla, alt ve üst yapısıyla geliştirmek için çalıştıklarını anlattı.

Fuat Oktay, Sivas'a ve ilçelerinin çoğuna doğal gaz getirdiklerini, kalan ilçeleri de en kısa sürede doğal gaza kavuşturacaklarını ifade ederek, "Kendi gazımızın devreye girmesiyle, bu konuda elimiz daha da rahatladı. Birileri görmese, inanamasa bile, birileri ne yazık ki ülkesine ve millete, kendi mühendisine güvenemese bile biz güveniyoruz, biz inanıyoruz. Sivas'a inanıyoruz. Ülkemize, milletimize inanıyoruz, mühendislerimize, yerli ve milli insanımıza inanıyoruz." dedi.

Yerli gazın sevincini milletle paylaşmak için ilk ay, ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptıklarını, kaynağı kendi doğal gaz ve petrol gelirleri olacak bir Aile ve Gençlik Bankası kurma kararı aldıklarını hatırlatan Oktay, bu bankanın, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin desteklenmesiyle ilgili çalışmaların finansmanını karşılayacağını anlattı.

Tarımda 4 büyük girdiyle ilgili sıkıntıyı çözerek, üretimi ve geliri daha da artıracaklarını, petrol üretiminin iki katına çıkarılacağını aktaran Fuat Oktay, yakında yeni müjdelerle bu oranı daha da artıracaklarını bildirdi. Oktay, şöyle konuştu:

"Müjdeler hem de nereden geliyor? Dün terörün merkezi olan yerden geliyor. Terörü kazıdık mı dağlardan, Gabar'dan kazıdık mı terörü? Şırnak, dün terörün tehdidi altındayken, bugün petrol üretilen Gabar ve Şırnak'ı konuşuyoruz. Daha da yeni müjdelerle geleceğiz. Daha da terörün başını eze eze geleceğiz. İster PKK, ister FETÖ isterse kim olursa olsun topu gelsin. Bu sayede mazot fiyatlarını dilediğimiz seviyede belirleme imkanına kavuşacağız. Türkiye Yüzyılı'nın üretimin yüzyılı olacağını söylerken, işte bu gücümüze güveniyoruz."

AK Parti iktidarlarının eser ve hizmetlerinin yer aldığı videonun gösterildiği törende Oktay, bu eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için 14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu vurguladı.

Muhalefeti eleştiren Fuat Oktay, şunları söyledi:

"İstismar etmedik değer, kullanmadık araç, yapmadık vaat bırakmıyorlar. Kim, Kılıçdaroğlu ve avanesi. Tek bir ortak noktaları var, o da bize olan, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. 'Aman gitsin de ne olursa olsun'. Onu dedirten kim? Onların ağababaları, diyoruz ya PKK ve FETÖ'nün iplerini elinde tutan, bunları da o 7'li masaya oturtan, kalkanı da zaten 24 saatte oturttular mı geri, gördük mü? Düşmanlıkları bize değil de bizim temsil ettiğimiz yerli, milli, manevi tüm değerlerimize. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki terör örgütlerinden tefecilere herkese mavi boncuk dağıtıyorlar. Artık HDP üzerinden ne söz verdilerse... Şimdi de Yeşil Parti diyorlar, bunlar çok mahir. Sürekli isim değiştirince milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Benim Sivaslı kardeşim aldatılır mı? Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyor mu? PKK'nın YPG olduğunu bilmiyor mu? YPG'nin SDG olduğunu bilmiyor mu? Onun Meclis'teki uzantısının HDP olduğunu bilmiyor mu? Onunla iş tutanın da Kılıçdaroğlu ve avanesi olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bölücü terör örgütünün, PKK'nın elebaşları alenen bunlara destek veriyor. Artık Amerika'daki benzinlikte, hamburgercide kime ne söz verdilerse, FETÖ ihanet çetesinin yurt dışı ve yurt içindeki tüm mensupları bunların davulunu çalıyor. Çalmaya devam etsinler. Artık Londra'daki tefecilere ne söz verdilerse, küresel medya ve sosyal medya mecraları tüm algoritmalarını bunlara göre ayarlıyor. Ayarlasınlar. Onlar kendi mandacı, müstemleke zihniyetleri çerçevesinde kime güvenirse güvensinler. Biz, Sivas'a, Sivaslı'ya, milletimize güveniyoruz."

"Hepsine de Allah selamet versin"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefet partilerinin bir araya geldiği masanın etrafındaki partilerin, kendi geçmişlerini, bugüne kadar savundukları her şeyi inkar eden tuhaf pazarlıklarını şaşkınlıkla izlediğini söyledi.

Oktay, "Hele bunlardan bazıları var ki, ömürleri boyunca biriktirdiklerini, bir kalemde kumar masasına meze etmekten çekinmiyorlar. Siyaset herkesin kendi özgür iradesiyle yaptığı bir iştir. Ama, bazı insanların geçmişte bulundukları yerlerin hürmetine, şu anda kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz. Hepsine de Allah selamet versin diyoruz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'nin birliği, beraberliği, milletin kardeşliği, Türkiye Yüzyılı için "hemen şimdi" diyerek, hedeflerine doğru ilerlediklerini belirtti. Muhalefetin ise tek bir projesinin olmadığını, vaatlerle boş keseden attığını söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın huzurunu, güvenliğini, esenliğini güçlendirmek için ortaya koydukları bir irade var mı? Yok. Dünyada ve bölgemizde yaşanan krizlerden ülkemizi nasıl koruyacaklarına dair bir programları var mı? Yok. Bunun yerine, 'Kürt' diyerek, 'Alevi' diyerek, 'Sünni', 'Laz', 'Çerkez' diyerek milletimizin arasına fitne sokmaya çalışıyorlar. Bunun yerine sapkın akımları bünyelerinde toplayarak aile yapımızı yıkmaya çalışıyorlar. Bunun yerine yatırımcıları tehdit ederek, yapılan eserleri hiçe sayarak, verilen emekleri çiğneyerek ülkenin kazanımlarını değersizleştirmeye çalışıyorlar. Dünyada, kendi ülkesinin kazançları karşısında üzüntü duyan, ağzından bir 'hayırlı olsun' sözü dökülmeyen tek muhalefet bizde. Sebebini anlayamadığımız bir kinle, hırsla, kibirle ülkede yapılan her şeyi yıkmaya çalışıyorlar. Hadi köprüleri, tünelleri, savunma sanayi ürünlerini yıkmaya çalışmalarını anladık da ailemizden ne istiyorlar, çocuklarımızdan ne istiyorlar, onu bilmiyoruz. Evet, işte tüm bunlar için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız."

"Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz"

Türkiye'ye bugüne kadar kazandırdıkları her eserle, hizmetle, yatırımla gurur duyduklarını belirten Oktay, bunları söylerken, günlük hayattaki sıkıntıları görmezden gelmediklerini söyledi. Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu kabul ediyoruz. Sebebi ne olursa olsun, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek boynumuzun borcudur. Bunu geçmişte yaptık, bugün de yapacak biziz. Birileri diyor ki, yol yenir mi, köprü yenir mi, Togg yenir mi, TCG Anadolu gemisi yenir mi, İHA-SİHA yenir mi? Yolları köprüleri yaptık, üzerinden Türkiye'nin otomobili Togg'u geçirdik, üzerinde Hürjet'imizi, Kızılelma'mızı, İHA'mızı, SİHA'mızı uçurduk, milli uçak gemimiz TCG Anadolu'yu yaptık, mavi vatana indirdik, yine mavi vatandan kendi doğal gazımızı çıkardık. Biz işte böyle asrın projelerini hayata geçiriyoruz. Eğer tasarımınızla, yazılımınızla, üretiminizle, ihracatınızla teknolojide söz sahibi değilseniz, sanayinizi, tarımınızı, ticaretinizi arzu ettiğiniz seviyeye çıkartamazsınız. Bu alanlarda geri kalınca da ekonominiz tefecilerin elinde soyulmaya mahkum olur. Bu alanlarda geri kalınca, egemenlik haklarınızı kullanamaz, terör örgütlerinin, güçlü devletlerin oyuncağı haline gelirsiniz."

Ekmeği büyütmek için önce üretimin artırılması, teknolojiye yatırım yapılması, istihdamın çoğaltılması gerektiğinin altını çizen Oktay, "Eğer birisi size, bunları yapmadan para vereceğini, her şeyinizi bedava hale getireceğinizi söylüyorsa, emin olun geleceğiniz büyük tehlike altındadır. Kılıçdaroğlu ve avanesi, ülkeye eser kazandırmayı, 7'li masada hayali koltuk dağıtmakla karıştırıyor. Bunlar, millete hizmet etmeyi, 7'li masada tehditle, şantajla, ayak oyunuyla aday çıkarmakla karıştırıyor. Bunlar, yatırım yapmayı, kendi belediyelerinde tutmadıkları sözleri cilayla örtmeye çalışmakla karıştırıyor. Bizim, bu kifayetsiz siyaset erbabıyla işimiz olmaz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çicek ve Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile kurdele keserek, YHT hattının açılışını yaptı.