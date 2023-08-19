Cumhurbaşkanı Yardımcısı Diyarbakır'da Gençlerle Buluştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.
GENÇLİK BULUŞMALARINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluştu. Basına kapalı gerçekleşen programın ardından Yılmaz, kentten ayrıldı.
Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Politika