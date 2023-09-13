Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'deki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, yaralı madencilerimize acil şifalar diliyorum. Göçüğün meydana geldiği madende çalışan emekçi kardeşlerime ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.