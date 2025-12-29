Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika