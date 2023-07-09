Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Emiri tarafından kabul edilecek

Çalışma ziyareti kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek.

6 Nisan 1920

1- Çalışma ziyareti kapsamında Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, İŞKUR ve SGK il müdürlükleri ile Teknokent Konteyner Kenti ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısına katılacak.

(Malatya/12.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kızılay Derneğinin Olağanüstü Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi yapılacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren protestoların yankıları takip ediliyor.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izleyecek.

(Edirne/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, Rusya'da sürdürdüğü yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Zenit ile karşılaşacak.

(St. Petersburg/19.30) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya kampı başlayacak, Trabzonspor'un Slovenya ve Galatasaray'ın Avusturya'daki kamp çalışmaları sürecek.

(Grassau/Kranj/Bad Waltersdorf) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Atakaş Hatayspor, İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.30) (Fotoğraflı)

5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da teklerde dördüncü tur mücadelesi başlayacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

6- Fransa Bisiklet Turu'na St. Leonard de Noblat-Puy de Dome arasındaki 9. etap mücadelesiyle devam edilecek.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. etap yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Silverstone/17.00) (Fotoğraflı)

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