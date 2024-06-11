Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türk Kızılayı'nın 156. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'den dünyanın her yerine uzanan, merhametin ve şefkatin simgesi olan Türk Kızılayın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, iyilik çınarımız Türk Kızılayın tüm gönüllüleri ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.