Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen 5. Kültür Etkinliği "Kan Kardeş Oluyoruz" programına katıldı.

Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 19.00'da kur-an tilavetiyle başlayan program ardından çeşitli yörelere ait gösterilerle devam etti. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in yanı sıra KÜDEF Genel başkanı Eyüp Sabri Atay, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, davetli ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Cevdet Yılmaz, " Türkiye'nin son 23 yılda elde ettiği kazanımlarda, sivil toplum kuruluşlarımızın da önemli bir rolü olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılı hedeflerimize de yine sizlerle birlikte başaracağız. Yine sizlerle birlikte birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde istikrar ve refah bütçesi olarak nitelendirdiğimiz 2026 yılı bütçe kanunu teklifimizi meclisimize sunduk. Her bir vatandaşımızın büyümenin sağladığı imkanlardan adil biçimde pay almasını esas almış durumdayız. Bir yandan ekonomimizi büyütürken, diğer taraftan en temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadeleyi de önceliklendirmiş durumdayız. Bu yılın sonunda inşallah enflasyonumuz %30'un altına gelecek. Gelecek sene %20'nin altına, bir sonraki yıl ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için büyük bir gayret sarf ediyoruz" dedi.

Konuşmalarının devamında 6 Şubat depremi sonrasında bölgede yapılan çalışmalara değinen Yılmaz,

"Bu yıl itibariyle, bu yıl sonu itibariyle 450 bin konutu teslim edeceğiz"

"Sadece devlet olarak bugüne kadar 3 trilyon Türk Lirasını deprem bölgemize harcamış durumdayız. Dolar olarak 90 milyar dolardan bahsediyoruz. Dile kolay, bu kadar büyük bir yük en gelişmiş dediğimiz ekonomiler için bile son derece büyük bir yük ama istikrar içinde güçlü bir hükümetle, cumhur ittifakıyla bu yükün altından ülke olarak kalkıyoruz. Şu anda deprem bölgemiz dünyanın en büyük şantiyesi halinde. Bu yıl itibariyle, bu yıl sonu itibariyle 450 bin konutu teslim edeceğiz ama mesele konutlardan ibaret de değil. Altyapıları yapıyoruz, şehir altyapılarını, yolları tamir ediyoruz. Hastaneler yapıyoruz, okullar yapıyoruz. Organize sanayi bölgelerini yeniden inşa ediyoruz. 1 anlamda bu şehirlerimizi topyekun yeniden kuruyoruz ve çok şükür bunu başarıyoruz" şeklinde konuşan Cumhur Başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Memleketimizin kimlik siyasetine ihtiyacı yok"

Yılmaz, "Değerli misafirler, bir diğer üzerinde durmak istediğim konu terörsüz Türkiye meselesi. Değerli kardeşlerim, belirsizliklerin yoğunlaştığı bölgemizin üzerinde emperyalist birtakım tuzakların oyunların vurgulandığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çok önemli bir inisiyatif geliştirdiler. Bu da terörsüz Türkiye. Bütün etnik gruplarıyla değişik mezhepleriyle meşrepleriyle hangi bölgeden olursa olsun biz inanıyoruz ki bu topraklar üzerinde yaşayan herkes birdir, beraberdir ve kardeştir. Biz hep birlikte Türkiyeyiz buna inanıyoruz. Bizi bölmeye parçalamaya güçten düşürmeye çalışanlara karşı vereceğimiz en güzel cevap kardeşliğimizi yüceltmektir. Birliğimizi beraberliğimizi yüceltmektir. İç cephemizi kuvvetlendirmektir. Bu bölge üzerinde oyun oynayanlar ne türkü seviyorlar ne kürdü seviyorlar. Ne aleviyi ne sünniyi seviyorlar. Onların derdi kendi menfaatleri. Bizim onlara müsaade etmememiz lazım. Birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmemiz lazım. Kaynaklarımızı enerjimizi boş yere harcamamamız. Çocuklarımızın gençlerimizin geleceği için yatırımlara dönüştürmemiz lazım. En önemli meselemiz bu. Burada da yavrularımız var gençlerimiz var. Biz onlara daha güçlü daha müreffeh daha büyük bir Türkiye'yi miras bırakmak durumundayız. Bu hepimizin sorumluluğu. Hangi siyasi görüşten olursak olalım hangi kimlikten olursak olalım bunu yapmak durumundayız. Bütün kimliklere saygılıyız. Herkesin inancına etnik kimliğine diline mezhebine saygılıyız. Sadece şunu söylüyoruz. Bunları çatışma konusu haline getirmeyelim. Kimliklere saygılı olalım ama kimlik siyaseti yapmayalım. Memleketimizin kimlik siyasetine ihtiyacı yok. Hepimiz bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları olarak ülkemizi yüceltelim. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşıyalım. Terörsüz Türkiye işte böyle bir süreç ve çok da başarılı bir şekilde devam ediyor. Yanlış şunu da söylemem lazım. Türkiye'de huzur istemeyenler. Türkiye'nin hep ayağında bir takım prangalar olsun isteyenler bu süreçleri bozmaya çalışacaklardır. Çalışıyorlar. Çeşitli dezenformasyonlarla provokasyonlarla bu süreci azamete uğratmak için gayret edenler var. Bunlara karşı da çok uyanık olmamız lazım" dedi.

"kardeşliğe bir kez daha vurgu yapmak istedik"

Programa katılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, "Umreye gitmek isteyen ama imkanlarından dolayı gidemiyor annelerimizi, 15 yıl önce ilkini sol tarafımızda oturan Naciye annemle birlikte göndermeye başladık. ve de 20 kişiyle başladık efendim sonra Rabbim ikramda bulundukça bu sayıyı arttırdık. 30 oldu, 40 oldu, 50 oldu, 100 oldu elhamdülillah. ve de bugün biz Umre programlarımızın KÜDEF ile birlikte bir temasını oluşturduk. Dedik ki bizim bu programımızın adı Kan Kardeşliği ve Umre programı olsun. Peki neden kardeşliğe vurgu yapıyoruz? 780 bin kilometrekare vatan toprağımız var. Her metrekaresinde yaşayan ve de vatanımızla, bayrağımızla sorunu olmayan her ırktan, her mezhepten, her meşrepten kardeşimizi kardeş kabul ederek ve de her zamankinden çok daha fazla birbirimize sarılmamız gereken, kucaklaşmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bunun için de kardeşliğe bir kez daha vurgu yapmak istedik. Bu programımızı Kardeşlik ve Umre temalı yapmak istedik. ve bu sene Rabbim nasip ederse bu aydan başlamak suretiyle 500 annemizi inşallah Umreye göndereceğiz" gibi ifadeler kullandı.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Bugün burada, Anadolu'muzun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, hatta Anadolu coğrafyamızın da ötesinde, Rumeli ve Balkan coğrafyasından, Orta Asya'ya kadar, gönül coğrafyamızın tamamını temsil eden kıymetli misafirlerimizle bir aradayız. Küçükçekmece'miz bir mozaiği temsil etmekte. Aynı zamanda İstanbul'umuzda da, gönül coğrafyamızın tüm fertleriyle bu mozaiği en güzel şekilde hep birlikte yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL