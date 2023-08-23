Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım Sektörüne İlişkin İstişare Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tarım kesimimizle diyalog içinde, politikalarımızı şekillendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz başkanlığında, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde (TZOB) tarım sektörüne ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve bölge başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, güncel ve orta vadeli, yapısal konuların ele alındığını bildirdi.

Ayrıca bu ay sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katılacağı, daha geniş kapsamlı tarım konulu bir toplantının da yapılacağını ifade eden Yılmaz, bu görüşmelerde ifade edilen fikir ve önceliklerin Orta Vadeli Program'a (OVP) yansıtılacağını belirtti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar, Kovid gibi bütün dünyayı sarsan hastalıklar, Ukrayna-Rusya örneğinde gördüğümüz gibi jeopolitik gelişmeler, savaşlar... Bütün bunlar tarım ve gıdanın ne kadar stratejik, önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Ben geçmişte Kalkınma Bakanıyken de hep söylerdim; tarım stratejik bir sektördür. Tarım sektörü, hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Tarım ve gıda konularında, ülkelerin mutlaka çok iyi planlama yapması gerekiyor. Bu konuları yukarıda etraflıca tartıştık. Özellikle üretim planlaması, hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük hem de dış dünyayla ticaretimizde üretim planlamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yukarıda görmüş olduk. Ölçek meseleleri yine gündeme geldi. Maalesef bizim tarım sektöründe yeterli büyüklüğe, arazi büyüklüğüne sahip olmadığımızı biliyoruz. Miras yoluyla başka şekillerde parçalanan araziler verimliliği de düşürüyor. Bu noktada miras hukukunda yapılan değişikliklerin önemini bir kez daha hatırlattı başkanımız. Toplulaştırma dediğimiz çalışma da yine son derece kıymetli."

Toplantıda, sulamanın gündeme gelen önemli diğer bir başlık olduğunu aktaran Yılmaz, toplantıda, tarımdaki verimliliğin artırılmasında, sulamanın ve bu çerçevede Devlet Su İşlerinin yatırımlarının öneminin altının çizildiğini bildirdi.

Yılmaz, "Sulama gerçekten çok kıymetli, toplam kamu yatırımları içinde sulamaya giderek daha fazla ağırlık vermeye çalışıyoruz ancak sulama projelerinin içinde de daha kısa sürede bitip üretim sağlayacak olan projeler yine önceliklendirilecek. Onlardan elde ettiğimiz gelirlerle de yeni sulama projelerini destekleme imkanımız olacak. Bu kapsamda GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi projelerin de yine önem ve öncelik taşıdığı ifade edildi." dedi.

"Çiftçilerimizin bürokrasisini azaltıcı çalışmalar var"

Devletin tarımla ilgili farklı başlıklar altında çok sayıda desteği bulunduğunu dile getiren Yılmaz, bu konunun daha sistematik bir hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, hükümet ve üreticinin bu işleri birlikte tasarlayacağını ve tüm bunların etkilerini yine birlikte görüp tedbir alacaklarını kaydetti.

Yılmaz, tarımsal desteklerde etki değerlendirme çalışmalarının çok kıymetli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"İyi niyetle yapılan bazı destekler, bazen hiç başlangıçta tahmin edemediğiniz yan etkiler oluşturabiliyor. İşte bu yan etkileri de gideren, amaca hizmet eden destekler... Bir taraftan da bunları biraz daha toplulaştırarak, sadeleştirerek, idari yükleri de azaltarak verilecek desteklerin anlamlı, önemli olduğunu ifade etmek isterim. Tarımda örgütlenme konuları da yine çok kıymetli. Bu çerçevede odalarımızın işlevleri, daha etkili bir şekilde görevlerini yerine getirmeleri konularını da ele aldık. Bir taraftan da çiftçilerimizin bürokrasisini azaltıcı çalışmalar var."

"Tarım kesimimizle diyalog içinde politikalarımızı şekillendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz"

Toplantının çok faydalı geçtiğini anlatan Yılmaz, "Eylül ayında Orta Vadeli Programımızı toplumla paylaşmış olacağız. Ardından ekim ayında da yine çok önemli bir politika dokümanımız, 12. Beş Yıllık Kalkınma Planımızı Meclisimize arz edeceğiz ve bütün bunlar çerçevesinde de 2024 Yılı Bütçesi'ni Meclisimize arz edeceğiz. Bütün bu çalışmalarımızda, burada ifade edilen hususların, politikaların çok faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Biz de buradaki tartışmalardan ve bize verilen belgelerden azami derecede istifade etme gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamunun, üreticinin ve ilgili tarafların sürekli diyalog içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Hangi adımı atıyorsak atalım, ilgili taraflarla istişare içinde olduğumuzda hem hata marjını düşürüyoruz hem de sahiplenmeyi artırmış oluyoruz. Tarım kesimimizle diyalog içinde politikalarımızı şekillendirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz." dedi.