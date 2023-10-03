Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tahir Öztürk için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Yılmaz, merhum milletvekiline Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum milletvekilimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Politika