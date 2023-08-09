Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.