Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve KEK toplantısının hazırlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Jamshid Kuchkarov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomik, siyasi ve kültürel alanlar başta olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirildi. Ayrıca 26-27 Aralık'ta Türkiye ve Özbekistan'dan kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan KEK toplantısının hazırlıklarının başlatılması konusunda mutabık kalındığı öğrenildi. - ANKARA