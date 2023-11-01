Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısına yönelik hazırlıkların başlatılması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile telefonda görüştü.

Ekonomik, siyasi ve kültürel konular başta olmak üzere, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı da olan Kuçkarov??????? ile 26-27 Aralık'ta Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan KEK toplantısına yönelik hazırlıkların başlatılması konusunda mutabık kalındı.