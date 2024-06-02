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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Küçükçekmece'de bina çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı'

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece'de meydana gelen bina çökmesiyle ilgili olarak kurumların seferber olduğunu ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Yılmaz, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece'de bina çökmesine ilişkin, "Kurumlarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurumlarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun İstanbul."

Kaynak: AA / Politika

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