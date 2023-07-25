Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerden iyi sonuçlar alındığını ve aynı anlayışla başka ülkelere de ziyaretlerin olabileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca doğrudan yatırımların satışı ve Körfezden gelen kaynağın yönlendirilmesi konularında da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Körfez ülkelerine başka ziyaretler de olabilir. Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Altyapısı hazırlanmış, belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkelere de ziyaretler olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine ziyaretinden iyi neticeler çıktığını belirterek, altyapısı hazırlanmış ve belli bir olgunluğa getirilmiş konuların da sonuca ulaştığını ifade etti. Yılmaz, bu sebepten dolayı da aynı anlayışla başka ülkelere de ziyaret olabileceğini dile getirdi.

Yılmaz, "Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkeler başta olmak üzere yeni ziyaretler olası mı?" sorusuna ise, "Neden olmasın" sözleriyle cevap verdi.

Doğrudan yatırım anlamına gelecek bazı yatırımların satışı ile ilgili spekülasyonlarla ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şöyle cevap verdi:

"Burada ağırlıklı olarak doğrudan yatırım zaten proje bazlı. İşte burada enerji ağırlıklı biliyorsunuz. Yenilenebilir enerjiye yatırım yapılacak."

Ayrıca Yılmaz, "İçerik olarak ne zaman çerçevesi netleşmiş olur?" sorusunu ise, "Bakanlarımızın her biri kendi sektörlerinde projelerin muhataplarıyla çalışacaklar" diye cevapladı.

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan Alsancak limanının satışı iddialarını sorması üzerine Yılmaz, "Bu tür şeylere girmeyi doğru bulmuyorum. Her bakanımız kendi alanıyla ilgili çalışıyor, çok geniş bir yelpaze bu. Sonuçta kazan kazan ilişkisi diyelim. Türkiye'ye gelip yatırım yapacaklar. Ağırlıklı kısmı FDI dediğimiz doğrudan yatırım" açıklamasında bulundu.

Daha sonra ise Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Değişik aşamada olan konular var. Bir kısmı hemen sonuçlanacak. Bir kısmı zaman istiyor. Mesela ihracat finansmanı diyelim o çok kolay veya deprem tahvili hemen olabilecek şeyler. Bir de bazı projelerde öteden beri müzakere ile olgunlaşmış belli bir seviyeye gelmiş işler daha hızlı devreye girecek. Üzerinde çalışılması gereken hususlarda zaman içinde olgunlaştırılacak ve hayata geçirilecek."

Körfezden gelen kaynağın nasıl yönlendirileceğini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kaynak özellikle ihracatçılarımızı bayağı rahatlatacak. İhracat finansmanı kısmı. En önemli meselelerimizden biri ihracatı, turizmi her türlü döviz kazandırıcı faaliyeti teşvik etmek desteklemek. Bu açıdan çok önemli bir inisiyatif" şeklinde konuştu. - ANKARA