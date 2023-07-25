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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir. Körfezden cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Körfez Politika Haberler

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