Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programı çerçevesinde ziyaretlerde bulundu. Yılmaz, Suat Ünsel Camii'ni ve KKTC'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret ederek, otomobili test etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programı çerçevesinde ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suat Ünsel Camii'ni ve KKTC'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Yılmaz, yetkililerden bilgi alarak KKTC'nin yerli otomobilini test etti. Yılmaz'a Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik etti. - LEFKOŞA