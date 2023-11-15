Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'nin kuruluş yıldönümü töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Yılmaz, 'Kıbrıs Türk halkı adadaki köklü geçmişiyle bu topraklarım daima asli unsuru olmuştur' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda, KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen törene katıldı. Burada konuşma yapan Yılmaz, 'Kıbrıs Türk halkı adadaki köklü geçmişiyle bu topraklarım daima asli unsuru olmuştur. Yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını korumuş, zamanı gelince kendi devletini kurmuş ve milli iradesini tecelli etmiştir. 15 Kasım, Kıbrıs Türkünü yok saymak isteyenlere inat, toprağa, denize ve göklere kazınmış özgürlük şiarıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine eklenen bu şansı sayfa, tüm Türk dünyası için gurur kaynağıdır. 40 yıl önce sizler, Lefkoşa Atatürk Meydanı'nda 'Türk devletlerinin yeni şafağıyız' diye haykıran sevinciniz, Ankara'dan Taşkent'e, Bakü'den Aşkabat'a her tarafa dalga dalga yayılmıştır? dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve egemenlik mücadelesinde destansı bir mücadele ortaya koyan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekatı kahramanları başta olmak üzere tüm dava erlerini rahmetle anıyorum. Ayrıca, Barış Harekatı'na liderlik eden Merhum Başbakanlarımız Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit'i saygıyla yad ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık tutkusuyla dalgalanan bayrağı altında, nice 15 Kasımlara, nice bayramlara birlikte erişmeyi temenni ediyorum.?